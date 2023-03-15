أوكرانيا: القوات الروسية تقصف البنية التحتية في خاركيف

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف جنوبي أوكرانيا، اوليه سينيهوبوف، أن القوات الروسية قصفت البنية التحتية المدنية في مدينة خاركيف.

وقال سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - إن الجيش الروسي قصف مرة أخرى البنية التحتية المدنية للمدينة، وبحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات، مضيفا: "خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث لتوضيح حجم الدمار، ولا توجد سوى المباني السكنية والبنية التحتية الحضرية في المنطقة المستهدفة من قبل الروس".

وتابع المسؤول الأوكراني: "لا توجد منشآت عسكرية أو بنية تحتية في منطقة الضربة، هناك فقط مبان سكنية وبنية تحتية حضرية والعديد من المنازل تحطمت نوافذها".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي: "لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا" بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة، والتي قال أمينها العام أنطونيو جوتيرش إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولي"