أوزباكستان تصيغ دستورا جديدا يسمح بتمديد مدة الرئاسة

صاغت قيادة جمهورية أوزباكستان، السوفيتية السابقة، دستورا جديدا من شأنه أن يسمح للرئيس شوكت ميرزيوييف بالبقاء في السلطة لأمد أطول.

ورغم ذلك، لم تشر مسودة الدستور التي تم نشرها في العاصمة طشقند، اليوم الأربعاء، إلى تمديد فترة ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات.

وحال تمت الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء مقرر يوم 30 أبريل، لن يتم احتساب الفترة التي أمضاها ميرزيوييف رئيسا، وسيتم بدء احتساب الفترة من البداية. وينص الدستور الحالي على فترتي ولاية للرئيس بحد أقصى، وتمت إعادة انتخاب ميرزيوييف في 2021.

وبينما تشير منظمات حقوق الإنسان إلى انتهاكات عديدة للحريات الأساسية في تلك البلاد الغنية بالموارد الطبيعية، شددت القيادة في طشقند على أن الدستور الجديد يمهد الطريق لإضفاء الصبغة الديمقراطية على البلاد.

وقالت لجنة صياغة الدستور في طشقند إنه يجب تعزيز مشاركة المجتمع المدني والمواطنين أيضا. وبالتالي يتم التخطيط لتوزيع أوسع نطاقا للسلطة.

وانفتحت البلاد بصورة كبيرة على الغرب في ظل حكم ميرزيوييف، كما يشيد رواد الأعمال بحرية اقتصادية أكبر وسياسة استثمارية أكثر تشجيعا.