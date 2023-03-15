تحدث فلوران أبينجي المدير الفني لنادي الهلال السوداني، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره صن داونز، يوم السبت القادم على ملعب الجوهرة الزرقاء، في إطار منافسات الجولة الـ 5 من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال أبينجي في تصريحات تليفزيونية: «مباراة صن داونز ستكون صعبة للغاية أمام فريق من الأقوى في أفريقيا، ليس أمامنا سوى تحقيق الفوز في هذه المباراة ونعتبرها مباراة نهائية، لن نفكر حتى في التعادل يجب تحقيق 3 نقاط والتأهل رسميًا لربع النهائي».

وأضاف: «شاهدت مباراة صن داونز والأهلي على الهواء وكانت مباراة مثيرة، يمتلكون أسلحة مذهلة في خط الهجوم وهو ما يهددنا كثيرًا».

وأوضح مدرب الهلال: «خسرنا في جنوب أفريقيا بهدف نظيف فقط، سنحاول أن نكون أفضل من صن داونز في كل الاتجاهات سواء على المستوى التنظيمي أو استغلال الفرص».

وواصل: «لماذا لن يلعب صن داونز بكل قوته؟ أضع نفسي مكان مدرب صن داونز وأتخيل أنه سيطلب من لاعبيه أن يلعبوا بنفس القوة في كل المباريات وتحقيق الفوز في المباريات جميعها، ونحن أيضًا سنلعب من أجل الفوز».

وأتم: «أرى أن لاعبي الأهلي حاليًا مجموعة مختلفة عن السابق، لقد واجهتهم من قبل مع فيتا كلوب وفازوا علينا في ملعبنا، مجموعة اللاعبين مختلفين عن السابق، كما أن الأهلي يعاني من الإجهاد بسبب مشاركة في كأس العالم للأندية وهو ما يجعل فرصنا أكبر في التأهل وسنحاول استغلالها».