 الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ214 على التوالي - بوابة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ214 على التوالي

رام الله- أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 4:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 4:03 م

 

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب بأراضي الـ48، للمرة الـ214 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 يوليو 2010.

وهذه المرة الثالثة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.

وتُلاحق السلطات الإسرائيلية أهالي العراقيب بذريعة البناء دون ترخيص، كما فرضت غرامات باهظة على أهالي العراقيب، وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.

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