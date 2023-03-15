جامعة دمياط تفتتح مؤتمرها الأكاديمي العلمي الأول

شهد الدكتور محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، افتتاح المؤتمر الأكاديميّ العلمي الأول بكلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور حمدان ربيع المتولي، نائب رئيس الجامعة، للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود المتبولي، العميد كلية.

واستهلّ رئيس جامعة دمياط، كلمته بافتتاح جلسة المؤتمر بالترحيب بالطلّاب والحاضرين، ونقل لهم تحية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنياته بنجاح المؤتمر، وحرصه على استلام تقرير بتوصيات المؤتمر.

وأوضح رئيس جامعة دمياط، أنّ المؤتمر العمليّ، يعدُّ الأول من نوعه بالمحافظة، وذلك تحت عنوان "الابتكار في المجال الرياضي بين الواقع والمأمول”، مؤكدًا أنّه سيتضمّن توصيات ممّن يمتلكون الخبرة الأكاديمية والميدانية في الوقت ذاته، متمنيًا خروج المؤتمر بشكل يليق بالتعليم الأكاديمي.

وأشار رئيس جامعة دمياط، إلى أنّ المؤتمر اشتمل على تكريم روّاد وخبراء الرياضة المصريين من الأكاديميين، بالإضافة إلى بدء جلسات المؤتمر، إذ انعقدت جلسة شهر مارس من العام الجاري للجنة قطاع التربية الرياضية، بالمجلس الأعلى للجامعات، لأول مرة بجامعة دمياط.

وأعرب رئيس جامعة دمياط، عن سعادته وامتنانه للأساتذة الأكاديميين، وللدكتور محمود المتبولي، عميد كلية التربية الرياضية، وكل من أسهم في الإعداد للمؤتمر، بهذا الشكل اللائق للحدث الكبير.

ووجّه شكره وتقديره لجهود الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على حرصها الدائم واهتمامها بعقد المؤتمرات الأكاديمية التعليمية، لما يسهم في نهضة المجتمع ومواطنيه.