الهند تطلب من مزارعيها حصاد المحاصيل لتجنب أي ضرر من الصقيع والأمطار

طلب مكتب الأرصاد الجوية في الهند من المزارعين حصاد محاصيل بذور اللفت والحمص والعنب والخضروات لمنع تعرضها لأي ضرر من الصقيع والأمطار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية في الهند قولها في نشرة الطقس، إنه من المرجح هبوب عواصف ثلجية في بعض المناطق في الأقاليم الشمالية والوسطى لمدة يومين اعتبارا من غد الخميس.

ومن المتوقع هطول أمطار في معظم أنحاء الهند خلال الأيام الأربعة المقبلة وحتى يوم الأحد.

وبدأ بالفعل حصاد المحاصيل الشتوية مثل القمح وبذور اللفت في بعض المناطق، نظرا لأن هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير متوقع يضر المحاصيل.

ومن المرجح أن تتراجع درجات الحرارة من أعلى مستوى لها في المناطق الشمالية الغربية لمدة يومين اعتبارا من غد الخميس، بينما قد تنخفض درجات الحرارة في مناطق وسط وغرب الهند خلال الأيام الثلاثة المقبلة.