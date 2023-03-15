مهاجم الهلال: حققنا فوزا مهما على الفتح في كأس خادم الحرمين

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قال عبدالله الحمدان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إن فريقه حقق انتصارًا مهمًا أمام الفتح، وبفضله سيواصل الفريق مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي يسعى للتتويج بلقبها.

وفاز الهلال على الفتح 3 / 1 اليوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة ليتأهل للدور قبل النهائي حيث يواجه فريق اتحاد جدة.

وقال الحمدان في تصريحات تليفزيونية إن فريقه دخل المباراة بهدف الفوز لمواصلة المشوار في الكأس لاستعادة اللقب.

وأشار إلى أن تراجع الفريق للدفاع في الشوط الثاني كان طبيعيًا بعد حالة الطرد، ولكن رغم ذلك تمكن الفريق من تسجيل الهدف الثالث وحسم اللقاء.

واختتم اللاعب بأن الهلال سيغلق ملف الكأس استعدادًا للمباراة القادمة أمام الاتفاق في دوري روشن.