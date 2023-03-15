 بوتين يستبعد تورط أوكرانيا في تفجيرات التيار الشمالي - بوابة الشروق
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بوتين يستبعد تورط أوكرانيا في تفجيرات التيار الشمالي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 3:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 3:20 ص

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مزاعم تورط ناشطين أوكرانيين في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" بأنها محض هراء.


وقال بوتين، خلال مقابلة مع برنامج "موسكوــ الكرملين ــ بوتين" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "أنا متأكد من أن هذا محض هراء، فوقوع انفجار من هذا النوع بهذه القوة وعلى هذا العمق يمكن فقط أن يتم من خلال خبراء مدعومين من كل أجهزة الدولة، التي تمتلك التقنيات اللازمة لذلك".


وأضاف الرئيس الروسي:"أن الولايات المتحدة من الناحية النظرية، لديها مصلحة في مثل هذه الحوادث، كتفجيرات "التيار الشمالي"، حتى يتسنى لها تصدير الغاز الطبيعي المسال الخاص بها".

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