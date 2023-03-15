نوفو نورديسك تخفض سعر الأنسولين في أمريكا

أعلنت شركة نوفو نورديسك الدنماركية إحدى أكبر شركات إنتاج الأنسولين في العالم اعتزامها خفض أسعار بيع العديد من منتجاتها في الولايات المتحدة، بنسب تصل إلى 75% بعد خطوة مماثلة من منافستها إيلي ليلي الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن نوفو ستخفض سعر نوفولوج ونوفولوج ميكس 70/30 بنسبة 75%، وسعر نوفولين وليفمير بنسبة 65%. كما خفضت أسعار العديد من منتجات الأنسولين العامة، حيث سيبدأ تطبيق الأسعار الجديدة في العام المقبل.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت شركة إيلي ليلي إنها ستخفض أسعار بيع هومالوج وهومولين بنسبة 75% وهي الخطوة التي أشاد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال في ذلك الوقت إنه على الشركات الأخرى حذو حذوها.

يذكر أن الضغوط على شركات صناعة الانسولين في الولايات المتحدة تتزايد منذ وقت طويل في ظل تزايد المخاوف من عدم قدرة الكثيرين من مرضى السكري على دفع ثمن الأنسولين. واشتدت أهمية الموضوع في الوقت الذي يضغط فيه أعضاء الكونجرس من أجل خفض الأسعار والضغط على الشركات المنافسة من أجل تقديم منتجات أرخص، في حين يهدد التشريع الجديد بإجبار الشركات المصنعة على خفض أسعارها.

وقدم عضو مجلس الشيوخ المستقل بارني ساندرز وعضو مجلس النواب الديمقراطي كوري بوش مشروع قانون لوضع سقف للسعر الرسمي للأنسولين بمقدار 20 دولار للأمبول الواحد. وتنتج شركات نوفو وإيلي ليلي وسانوفي الفرنسية الجزء الأكبر من إمدادات الأنسولين في السوق الأمريكية. ولم تكشف شركة سانوفي عما إذا كانت ستخفض أسعار منتجاتها.

