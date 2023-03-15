أرملة الفنان الراحل نجاح الموجي تُهدي مقتنياته لمتحف رموز رواد الفن المصري

أهدت عائشة فريد عوض، أرملة الفنان الراحل نجاح الموجي، بعضا من مقتنيات زوجها لمتحف الفن المصري لرموزه ورواده، التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

جاء ذلك في إطار الاستجابة لدعوة وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني؛ لدعم المتحف المخصص للاحتفاء برواد ورموز الفن المصري، والذي تم افتتاحه في يناير الماضي.

وأعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقاف، عن المقتنيات التي تم تسلمها من أرملة الفنان الراحل، والتي شتملت عدد (٢) قبعة بحر، وقلم مكتوب عليه اسم الفنان نجاح الموجي، ورابطة عنق.

إضافة إلى درع تكريم وشهادة تقدير من المركز الكاثوليكي، وشهادة تقدير "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" من المركز الكاثوليكي، وشهادة تقدير من جامعة عين شمس، ودرع تكريم وشهادة تقدير من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وتضم المقتنيات المهداة دعوة مشاهدة مباريات كرة قدم من الإتحاد المصري لكرة القدم عام ١٩٨٠، وبامفلت مسرحية "مولد سيدي المرعب"، والبطاقة الشخصية الورقية، وجواز سفر، وعدد (٢) كارنيه عضوية نقابة المهن التمثيلية، ورخصة قيادة، وظرف مكتوب عليه بخط اليد من الفنان "السيد راضي" للفنان "نجاح الموجي" عام ١٩٩٤، و(٢٣) صورة فوتوغرافية نادرة.