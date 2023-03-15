أشاد البرلمان العربي بالتقدم المحرز الذي حققته الدول العربية في مجال حقوق الانسان خاصة في ظل سعي الكثير من الدول لإطلاق استراتيجيات وطنية للنهوض بهذا القطاع والحفاظ على حقوق مواطنيها كافة، إلى جانب تعزيز منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية فضلا عن الاهتمام بالفئات المهمشة وهم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، والحفاظ على حقوقهم وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 مارس من كل عام.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة العمل على إطلاق حملات تثقيفية لرفع وعي الشعوب العربية وخاصة الشباب بحقوق الإنسان والتي لا تقف فقط عند حد الحقوق السياسية، فحق المواطن في العيش الكريم هو حق أصيل من حقوق الإنسان، والحق في التعليم والحق في توفير مقومات الحياة من صحة وفرص عمل وتوفير الأمن والاستقرار، والقضاء على البطالة هى الأركان الأساسية لحقوق الإنسان.