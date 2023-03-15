الدفاع الروسية: تدمير مدافع هاوتز وإسقاط مروحية مي-8 أوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير مدافع (هاوتزر) وأنظمة مدفعية أمريكية الصنع وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز (مي-8)، كما تم تصفية ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعة قتالية و3 شاحنات صغيرة وسيارتين.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم أيضًا تصفية مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدافع "هاوتزر D-20" وأخرى ذاتية الدفع من طراز "Krab" بولندية الصنع، لافتة إلى أنه على محور كراسنوليمان أصابت العمليات النشطة للوحدات وطلعات الطائرات الهجومية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة قوات المركز التابعة لأوكرانيا بمناطق بجمهورتي دونيتسك ولوجانسك.

وأضافت أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم أيضًا تصفية أكثر من 235 جنديًا أوكرانيا وتدمير مدرعتين قتاليتين و4 شاحنات صغيرة ومدفع (هاوتزر D-20)، وحاملتي مدفعية ذاتية من طراز "أكاتسيا" و"غفوزديكا" ونظام مدفعي "M777" أمريكي الصنع.

من جانبه.. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت ثلاثة رادارات لأنظمة صواريخ أرض - جو (إس 300) الأوكرانية بمنطاق أوكرانيسك ونوفودميتروفكا وكراسنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف: "أن طائرات عملياتية/تكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعة القوات الروسية، قصفت 101 من وحدات المدفعية الأوكرانية على مواقع خط إطلاق النار".

وتابع أن القوات الروسية المدعومة بالطائرات المقاتلة ألحقت أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات الأوكرانية بمنطقة كوبيانسك، مما أدى للقضاء على ما يقرب من 70 جنديًا أوكرانيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي السياق ذاته، أوضح مؤسس قوات (فاجنر) الروسية يفجيني بريغوجين أن وحدات الجيش الروسي توسع تطويقها لمدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية، كما فرضت سيطرتها على المركز السكني "زالزنيانسكويه".

وقال "بريغوجين" - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن مجموعات الاقتحام الروسية توسع تطويقها لمدينة أرتيوموفسك التي تقع في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة.

ومن ناحية آخرى، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن الطائرات الأمريكية بدون طيار تجمع بيانات الاستطلاع لاستخدامها من قبل قوات كييف في ضرباتها المستقبلية على الأراضي والقوات الروسية.

جاء تعليق أنتونوف عقب تحطم طائرة أمريكية بدون طيارة أمس في البحر الأسود، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف السفير الروسي - تعليقًا على تصريح منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي - أن الطائرات الأمريكية بدون طيار تقوم بمثل هذه الأنواع من التحليقات على أساس يومي.

وتابع: "نعتبر أن أي أعمال تنطوي على استخدام أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية عدائية بشكل علني"، منوهًا بأن الولايات المتحدة زودت كييف بالفعل بأسلحة بقيمة 33 مليار دولار.

وأضاف: "من الواضح أن الولايات المتحدة هي التي تقود الوضع إلى تصعيد متعمد محفوف بنزاع مسلح مباشر، ونعتقد بأنه من المهم أن تظل خطوط الاتصال مفتوحة.. روسيا لا تسعى إلى المواجهة وتدافع عن تعاون عملي لمصالح شعوب بلدينا".

وفي السياق ذاته، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف - تعليقًا على حادثة الطائرة المسيرة الأميركية - إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية حاليًا في أدنى مستوياتها وفي حالة يرثى لها للغاية"، مشيرا إلى إبلاغ الرئيس بوتين بتفاصيل الحادث. وأضاف بيسكوف - في تصريح اليوم - : "ليس لدينا ما نضيفه إلى بيان وزارة الدفاع بشأن هذه الحادثة، فقد كان بيانًا شاملًا للغاية ويصف ظروف ما حدث"، مؤكدا أنه لم تجر اتصالات عالية المستوى بين روسيا والولايات المتحدة بهذا الشأن.

وتابع: "أن روسيا لم ترفض أبدًا إجراء حوار بناء مع الولايات المتحدة ولا ترفضه الآن".

وعلى صعيد آخر، قال مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك يان غاغين إن القوات الروسية سيطرت على نحو 50% من أراضي مدينة أرتيموفسك التي كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن المدفعية الروسية تسيطر على كل الطرق المؤدية إلى المدينة.

وأضاف غاغين - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن المنطقة الصناعية لا سيما المحصنة والمجهزة بشكل أكبر هي منشأة جدية للغاية، واقتحامها أمر صعب جدا، منوهًا بأن العسكريين الروس يعتمدون في عملية اقتحام هذه المنطقة الصناعية على الخبرة التي تلقوها سابقا بما في ذلك في مدينة سوليدار.

وتابع: "أعتقد أنه سيتم تحرير المدينة في أية حالة من الأحوال، من قبل القوات المتواجدة هناك أي القوات التي بسطت السيطرة على مدينة سوليدار وهي تقتحم أرتيموفسك منذ أسابيع".