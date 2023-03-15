مقدمو البرامج بإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي في مدينة الإنتاج الإعلامي

تتواصل فعاليات الدورة الدولية الثالثة لمقدمي البرامج والتي يقيمها اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي وبالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وقام نخبة من أشهر مقدمي البرامج بالعالم العربي والإسلامي اليوم الأربعاء بزيارة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث أعربوا عن سعادتهم بالزيارة والترحاب وحسن الاستقبال، وما تملكه المدينة من إمكانات تقنية وخبرات بشرية على أعلى مستوى.

اصطحب عدد من قيادات المدينة الوفد الإعلامي من مقدمي البرامج في جولة للتعرف علي إمكانيات المدينة، وما تضمه من استديوهات حيث شاهدوا مناطق التصوير المفتوحة، والتجهيزات الجارية بها من بناء الديكورات المختلفة والتي تتم علي قدم وساق؛ استعداداً لتصوير أعمال رمضان الدرامية.

كما قاموا بزيارة إلى مجمع الاستديوهات والذي يتم فيه تطبيق أحدث تقنيات الصوت في العالم والمعتمد عالميا، حيث قاموا بإجراء عدد من التجارب الفنية والتقنية.

وتناولت الزيارة تفقد مركز التدريب والتطوير بالمدينة، حيث تفقدوا قاعات التدريس المختلفة الخاصة به، وتعرف على أهم البرامج التدريبية التي يقدمها المركز.

تأتي زيارة مقدمي البرامج باتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي للمدينة على هامش مشاركة افتتاح الدورة الدولية لمقدمي البرامج بحضور نخبة من كبار الشخصيات الإعلامية والدينية، وتقام الدورة بأكاديمية الأوقاف بالقاهرة بدء من التاسع من مارس الجاري ولمدة عشرة أيام.

وتضم الدورة أشهر مقدمي البرامج التليفزيونية والإذاعية في العالم العربي الإسلامي، وتقام لأول مرة على أرض مصر، ويحاضر بها مجموعة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي، وتأتي فى إطار الدورات التى يقيمها اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي؛ لدعم أعضاء الاتحاد من «57» دول عربية وإسلامية فى أربع قارات، والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامى الجديد المنير والمستنير.