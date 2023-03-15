زيلينسكي: نبذل قصارى جهدنا لتقريب النصر الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة مصورة، أوردتها وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، إن أوكرانيا ستفعل كل ما يقتضيه الأمر لتقريب النصر.



وأضاف زيلينسكي "سننتصر في هذه الحرب. نحن نفعل كل شيء من أجل هذا، وندعم بعضنا البعض، ونعزز الدولة. نحن نوحد العالم من أجل انتصارنا، الذي يعتمد في الواقع على كل ما يقوم به كل أولئك الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا ويبذلون قصارى جهدهم من أجل عدم السماح للعدو بالاستيلاء على أرضنا أو مجد أوكرانيا".



وقال زيلينسكي إن رئيسة وزراء أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير قامت بزيارة إلى كييف وإن أيسلندا بلد يساعد أوكرانيا سياسيا وإنسانيا، ويضيف صوته إلى التحالف العالمي للمدافعين عن أوكرانيا والحرية.



وأضاف زيلينسكي "ناقشنا التعاون في الاتجاهات الأطلسية والأوروبية، وفي الهياكل الدولية".



وذكر زيلينسكي أن إحدى القضايا الرئيسية التي بحثها مع ياكوبسدوتير هي معاقبة الدولة الإرهابية وجميع القتلة الروس.



وقال زيلينسكي "نحن نستعد لعقد قمة رؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا في عاصمة أيسلندا، والتي قد تكون ذات أهمية كبيرة لتقديم روسيا إلى العدالة بسبب عدوانها".