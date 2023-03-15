محافظ الدقهلية يوجه باستمرار الحملات على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة

واصلت الأجهزة التنفيذية الحملات الرقابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق محافظة الدقهلية، جولاتها الميدانية بمواقف السيارات الميكروباص والسرفيس؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمواقف والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة دون زيادة تزامنا مع تحريك أسعار المحروقات.

وأكد محافظ الدقهلية، ثبات تعريفة الأجرة المقررة سابقا لكل خطوط السيارات على جميع الخطوط الرئيسية والفرعية وخطوط سيارات السرفيس على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ: "لا زيادة مطلقا في أسعار تعريفة أجرة المواصلات لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنطاق المحافظة".

وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين غير الملتزمين سواء من أصحاب محطات التموين أو السائقين بنطاق المحافظة.

ووجه للمحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف وبمحطات تموين السيارات بنطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وشدد على تكثيف حملات المرور والتفتيش والرقابة على كل مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، وجميع الجهات المعنية للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير المحددة واتخاذ كل الإجراءات لمنع استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.