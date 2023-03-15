ضبط 4 مخابز تبيع 153 شيكارة دقيق في السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية الرحمانيه.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا متنوعًا في مجال المخابز على النحو التالي: ضبط 4 مخابز تصرفوا في كمية من الدقيق قدرها 153 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء، لتحقيق ربح غير مشروع وجارٍ تحصيل غرامات ومبالغ مالية مستحقة عن تلك المخالفات بمبلغ وقدره 105570 جنيهًا.

كما تمكنت الحملة من ضبط 7 مخابز أنتجوا خبزًا ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، و5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وشارك في الحملة كل من إسلام زين الدين وعلي أبوزيد مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية ،وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.