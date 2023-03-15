باحث أثري: معابد الفراعنة منقوش عليها أذكار وأدعية

قال محمد حسن جابر، الخبير والباحث الأثري، إن الهيروغليفية نوع من أنواع الخطوط وليست لغة بذاتها، وتعد من الأشكال التي تكتب بها اللغة المصرية القديمة، منوهًا بأنه دارس لهذه اللغة ولم يعد يعتبر دراسة أو علم له، إلا أنه تحول للهوية والحب لهذه اللغة.

وأشار "جابر"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،إلى أن كثير من المفردات اليومية التي نرددها دائمًا هي مفردات تنتمي للغة المصرية القديمة، منوهًا بأنه معابد الفراعنة منقوش عليها أذكار وبعض الأدعية، كما أنه بيت الإله.

وأوضح أن تعليم اللغة الهيروغليفية سهل جدًا كأي لغة تبدأ بتعليم الأساسيات ومن ثم يبدأ في تعلم الكلمات ومن ثم المذاكرة والحفظ، حيث إنه كأي علم أخرى في البداية وكاللغة اليابانية والصينية وهي صعبة جدًا، إلا أن اللغة المصرية القديمة تحتاج للمحبة للاستمرار في تعلمها.