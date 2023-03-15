وكيل تعليم الغربية يشهد الاحتفال بيوم الشهيد في المحلة الكبرى

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل يوم الشهيد، والذي نظمته مدرسة الجيل المسلم بشرق المحلة، التابعة لمجموعة 30 يونيو، وذلك بحضور محمد أبو كفر، وكيل الإدارة التعليمية بشرق المحلة، ومحمد علام، مدير إدارة المدرسة.

وقدم الطلاب عروضاً فنية ومسرحية وموسيقية وغنائية، خلال الحفل، تعبيرا عن هذا اليوم الرائع الذي يحتفي بمن ضحوا بأنفسهم وأرواحهم ودمائهم فداء لهذا الوطن، وتجسيدا لأبنائنا وأخواتنا من رجال الجيش والشرطة، والذين يقدمون أرواحهم دفاعا عن مصر.

وفي كلمته، وجه وكيل الوزارة تحية إعزاز وتقدير لرجال قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية الباسلة، ولشهدائنا الأبرار وأسرهم، وللقائمين على تنفيذ الحفل، الذي تضمن العروض الفنية والمسرحية والموسيقية احتفالاً بيوم الشهيد.

كما كرم وكيل الوزارة الطالب أحمد محمد عبدالحميد بسيوني، أحد أبناء شهداء الشرطة، وزوجة الشهيد، تقديرا لما قدمه فداء للوطن، كما وزع شهادات تقدير على الطلاب المتفوقين وحفظة القرآن الكريم من أبناء المدرسة، تشجيعاً لهم ولتفوقهم، متمنياً لهم دوام التفوق.