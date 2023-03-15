نقيب الزراعيين يشيد بتوجيه الرئيس بتنظيم رحلات للمشروعات القومية: يجعلنا متفائلين بالغد

تقدم الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، على تحديد أسعار ضمان لزراعة محاصيل الأعلاف كالذرة وفول الصويا وعباد الشمس، إضافة إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن الرئيس السيسي، وجه بزيادة سعر ضمان زراعة القمح، والذي بلغ الآن 1250 جنيهًا.

وأضاف أن الدولة ستأخذ بالسعر العالمي لو كان أعلى من سعر الضمان، خلال وقت الحصاد، قائلًا إن الأمر يشجع الفلاحين والمزارعين على زراعة أرضهم، وتحقيق إنتاجية أعلى وهامش ربح مجزٍ.

وأشاد بتوجيه الرئيس السيسي، الخاص بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات إلى المشروعات القومية، معقبًا: «هذا الأمر يسعدنا ويشرفنا كلنا كمصريين، ويجعلنا متفائلين بالغد وقيادتنا ودولتنا، لأن ولادنا وشبابنا محتاجين يشوفوا ده على الطبيعة».

ولفت إلى أنه نظم معسكرًا لشباب الزراعيين العام الماضي، تضمن زيارة مشروع «مستقبل مصر» ومدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن شباب المزارعين لم يتخيلوا ضخامة تلك المشروعات، والإمكانيات التي تتمتع بها المدينة.

وشدد على أهمية حفاظ الفلاحين على الأراض الخصبة في الوادي والدلتا، والحصول على أعلى إنتاجية منها، منوهًا إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد بالمشروعات الجديدة 300 ألف جنيه.

ونوه إلى أن حجم الأراضي المستصلحة في الـ40 عامًا ما قبل سنة 2013، يتراوح ما بين 250 ألفًا إلى نصف مليون فدان، موضحًا أن 3.3 مليون فدان دخلت الإنتاج الزراعي، منذ بداية مشروعات التوسع الأفقي في 2015.

وأكمل: «من إجمالي الرقعة التي نعيش عليها ضفنا 30% في آخر 5 سنوات للرقعة الزراعية، والأمر بمثابة إنجاز وجهد كبير بذلته الدولة والرئيس، وبالفعل بدأنا نجني ثمار تلك المشروعات ومنتجاتها موجودة في السوق المحلي».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بمدينة العين السخنة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويضيف مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية في العين السخنة، 6 كيانات جديدة للصرح العملاق وهي: مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويا، إلى جانب مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 200 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية للمرة الأولى في مصر بطاقة 300 ألف طن سنويا.