الخيبري: طموح النصر في بطولة كأس خادم الحرمين هو التتويج باللقب

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قال عبد الله الخيبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إن طموح فريقه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هو التتويج باللقب.

وكان الخيبري شارك في المباراة التي فاز بها فريقه على أبها 3 / 1، مساء الثلاثاء، في دور الثمانية بالبطولة. وضرب النصر موعدا في الدور قبل النهائي مع فريق الوحدة.

ويلتقي النصر يوم السبت المقبل مع فريق أبها في الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

وأضاف الخيبري في تصريحات تليفزيونية :"لدينا مباراة يوم السبت ستكون أصعب كونها أمام الفريق نفسه والذي سيسعى لتعويض خسارة اليوم". و

اعتبر الخيبري أن تسجيله اليوم هدفه الأول مع النصر مجرد بداية لمواصلة تألقه مع الفريق.