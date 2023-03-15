شرطة فيينا تكثف دورياتها وسط تحذير من هجوم إرهابي محتمل

كثفت شرطة فيينا الدوريات الأمنية المسلحة في مواقع حساسة بالعاصمة النمساوية ومنها الكنائس، اليوم الأربعاء، بعد أن تلقت وكالة المخابرات المحلية في البلاد معلومات تشير إلى تخطيط متشددين لشن هجوم.

وقالت شرطة فيينا على تويتر "لا يمكن حاليا تقدير المدة التي ستستمر فيها هذه الحماية المشددة للمواقع"، وأضافت أنه إذا‭‭‭ ‬‬‬أمكن تضييق نطاق التهديد ليشمل موقعا معينا، ستصدر الشرطة تحذيرا على الفور، بحسب وكالة رويترز.

وأوضحت الشرطة أنه ليس بإمكانها تحديد المدة التي سيتم فيها تطبيق الإجراءات الأمنية.

وقال الناطق باسم الشرطة، ماركوس ديتريش، لمحطة "فين" الإذاعية المحلية إنه "تم تجهيز أفراد الشرطة بخوذات وسترات واقية من الرصاص وبنادق هجومية، وسيقومون بأنشطة المراقبة وأيضا إجراء عمليات تحقق على الطرق".

وفي عام 2020، نفذ رجل حاول سابقا الانضمام إلى تنظيم داعش هجوما في فيينا مستخدما بندقية آلية وسترة ناسفة مزيفة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص قبل أن تقتله الشرطة.