الجزائر تحذر من انهيار أوبك بلس

حذرت الجزائر، اليوم الأربعاء، من انهيار " أوبك بلس" في حال اعتمدت تدابير انفرادية وتشريعات تهدف إلى تضليل آليات السوق.



وأكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، أن التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط، تحظى باهتمام بالغ.



وأشار عرقاب إلى أن بلدان إعلان التعاون أظهرت حكمة وبعد نظر استثنائي من خلال اتخاذ قرار خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، بالإجماع وبكل شفافية، حتى نهاية عام 2023، من أجل ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية لصالح الاقتصاد العالمي.



لكنه لفت أن "الجهود التي بذلتها بلدان إعلان التعاون ( أوبك +) لأكثر من 6 سنوات، ربما تنهار ... إذا اعتمدت تدابير انفرادية وتشريعات تهدف إلى تضليل آليات السوق، مما سيؤدي إلى نقص الاستثمارات في الصناعة النفطية، وكذا خلق اضطرابات رئيسية في تدفقات الإمدادات وتهيئة الظروف لعدم الاستقرار الدائم في سوق النفط".