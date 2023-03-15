محمود علي أثناء تكريمه في مهرجان الإسماعيلية السينمائي: كتاباتي تؤثر على علاقتي بالوسط الفني

أكد المؤرخ والناقد السينمائي محمود علي في ندوة تكريمه في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية، أن كتاباته النقدية تؤثر على علاقته بالوسط الفني.

وأوضح أنه حرص على عدم وجود أي علاقة له بالوسط الفني، قائلا "علاقتي بالوسط الفني غير موجودة تقريبا، والمرة الوحيده التي قابلت فيها أحد الفنانين، كان الفنان عادل إمام مصادفة، عقب نقدي لفيلم الواد محروس بتاع الوزير، ومع ذلك حرص عادل على مصافحتي وتحيتي والإشادة بمستوى ما أكتبه من مقالات نقدية".

واعترف محمود علي، أنه منذ أكثر من 10 أعوام لم يعد متابعا للأعمال الفنية إلا قليلا، ووجه عتابا للأعمال الكوميدية وتدني مستواها.

وشهدت الندوة تقديم كتاب "غواص في بحر السينما"، الذي أعده الناقد عرفة محمود، وأدارها الكاتب أيمن عبدالحكيم.