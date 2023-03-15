عُرض مساء اليوم، الفيلم المصرى "التمساح"، ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالدورة الـ٢٤ من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، حيث كان مدته ١٥ دقيقة، وهو من إنتاج مشترك بين "مصر، المملكة العربية السعودية"، وإخراج خالد معيط.

وتدور أحداث "التمساح" حول رحلة على الطريق تتصارع القوى بين الرجال بصورة ضمنية داخل سيارة أجرة يصطحب بها سائقها ابن عمه، الذي يتجه إلى مدينة أخرى لتسليم مبلغ مالي، ولا يمكن تجاهل حكايته التي تفجر صراعا بين القوى الذكورية للرجلين.

وقال المخرج خالد معيط، خلال الندوة التى أقيمت بعد عرض فيلمه، إنه حاول من خلال أحداث الفيلم تسليط الضوء على مشاعر الحقد المكبوت، وكيف تحركنا لأسوأ مشاعر الغضب، وذلك من خلال بطلا العمل.

أما عن كواليس كتابة الفيلم، أوضح أن الفكرة كانت فى ذهنه منذ فترة طويلة، وهى ناتجة من تجارب شخصية له، لكن الكتابة استغرقت عام كامل.

وكشف أن ميزانية الفيلم بلغت 400 ألف جنيه، حيث ذهبت معظمها لاختيار أماكن التصوير، كما استعان بأكثر من مدرب للكلاب، لتدريب الكلب الذي ظهر في المشهد الأخير بالفيلم، لافتا إلى أنه اختار الممثلين الذي شعر أن ملامح وجوههم تعبر عن طبيعة الشخصية التي يلعبونها.