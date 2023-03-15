الصين تفرض رقابة على الحديث حول اعتماد شي جين بينج رئيسا للهيئة التشريعية بالإجماع



تفرض الصين رقابة على بعض المناقشات بشأن اعتماد شي جين بينج بالإجماع رئيسا للهيئة التشريعية للبلاد، مما يظهر الحساسيات حول قبضته المتزايدة على السلطة، فيما يبدأ ولاية ثالثة غير مسبوقة.

ولم يعد هشتاج"#2952"، الذي بدأ على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، بعد تصويت 2952 عضوا في الهيئة التشريعية لصالح شي يوم الجمعة الماضي، يسمح للمستخدمين العاديين بنشر تعليقات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

والنتائج، التي تظهر، هي غالبا من وسائل إعلام حكومية، مثل صحيفة"بيبولز ديلي"، وهي الصحيفة الرئيسية للحزب الشيوعي الحاكم.

وخضعت تعليقات ساخرة، وصفت النتيجة بأنها "مروعة للغاية" أو "تدريب بشأن تصويت ديمقراطي واسع النطاق"، للرقابة، طبقا لموقع "فرييبو" الذي يديره معارضون يتعقبون المنشورات، التي يتم حجبها من قبل الموقع المماثل لـ"تويتر".

ولم ترد "ويبو كورب" ولا إدارة "الفضاء السيبراني" الصينية على الفور على طلب للتعليق على الأمر.