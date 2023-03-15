عبدالحميد بسيوني: جماهير الأخضر الليبي تحتفل بالفريق منذ الفوز على أهلي بني غازي

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قال عبدالحميد بسيوني مدرب الأخضر الليبي، إن الفوز على أهلي بني غازي، من أفضل المباريات التي خاضها في تاريخه، وتحقيق التأهل إلى نهائي كأس ليبيا.

وتابع بسيوني في تصريحات تليفزيونية: "الاحتفالات بالفريق مستمرة من قبل جماهير الفريق، منذ الساعة الخامسة عقب نهاية المباراة والفوز".

وأضاف مدرب الأخضر الليبي: "الفوز بالديربي في ليبيا مهم للغاية بالنسبة لي وللمدرب المصري، خاصةً أننا نرفع راية المدرب المصري في الوطن العربي".

واختتم: "المباراة النهائية التي سنخوضها بعد تأهلنا، سوف تقام في مصر ونسعى لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير التي تدعمنا".