عبدالحميد بسيوني: جماهير الأخضر الليبي تحتفل بالفريق منذ الفوز على أهلي بني غازي

قال عبدالحميد بسيوني مدرب الأخضر الليبي، إن الفوز على أهلي بني غازي، من أفضل المباريات التي خاضها في تاريخه، وتحقيق التأهل إلى نهائي كأس ليبيا.
وتابع بسيوني في تصريحات تليفزيونية: "الاحتفالات بالفريق مستمرة من قبل جماهير الفريق، منذ الساعة الخامسة عقب نهاية المباراة والفوز".
وأضاف مدرب الأخضر الليبي: "الفوز بالديربي في ليبيا مهم للغاية بالنسبة لي وللمدرب المصري، خاصةً أننا نرفع راية المدرب المصري في الوطن العربي".
واختتم: "المباراة النهائية التي سنخوضها بعد تأهلنا، سوف تقام في مصر ونسعى لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير التي تدعمنا".