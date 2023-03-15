مركز فلكي: رؤية هلال شهر رمضان في الكويت هذا العام مستحيلة

قال مركز العجيري الفلكي في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، إن رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الكويت هذا العام ستكون مستحيلة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وفسر المركز، في بيان صحفي، استحالة رؤية هلال الشهر الكريم للعام الهجري 1444، بأن الحالة الفلكية التي سيكون فيها القمر مغيبة قبل الشمس بـ13 دقيقة في سماء الكويت، مما يصعب من عملية التحري ويجعلها مستحيلة.

وأوضح المركز، أن حالة القمر يوم تحري هلال شهر رمضان ستكون كالتالي: «يولد هلال شهر رمضان المبارك بعد مغيب الشمس في تمام الساعة 8.24 دقيقة ليلا، وتغيب شمس يوم 29 من شعبان عن سماء الكويت في تمام الساعة 6 مساء، بينما سيغيب قمر يوم التحري في تمام الساعة 5.47 دقيقة مساء».

وبين المركز، أنه بحسب الحالة الفلكية التي ستشهدها سماء الكويت والمعايير المعتمدة في رصد الأهلة والمواقيت، فإنه ستتعذر رؤية هلال الشهر الفضيل، وعليه سيعلن إتمام شهر شعبان لـ30 يوما، على أن يكون يوم الخميس 23 مارس 2023 غرة شهر رمضان المبارك.