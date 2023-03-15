مدرب الهلال السوداني: ليس أمامنا سوى الفوز أمام صن داونز من أجل التأهل

يرى فلوران أبينجي المدير الفني لنادي الهلال السوداني، أن خوض فريقه مباراة المنامة في البطولة العربية، لن يؤثر على أداء اللاعبين في مواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره صن داونز، يوم السبت القادم على ملعب الجوهرة الزرقاء، في إطار منافسات الجولة الـ 5 من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال مدرب الهلال في تصريحات تليفزيونية: «المشاركة في البطولة العربية لن يؤثر علينا بدنيًا إطلاقًا، لدينا الوقت الكافي للاستشفاء، أمامنا 5 أيام قبل مواجهة صن داونز وهذا وقت كافي بالنسبة لنا».

وأضاف: «مباراة صن داونز بالنسبة لنا هي مباراة نهائية ليس أمامنا سوى الفوز فقط، ولن نفكر إلا في ذلك، كما أننا سنأتي للقاهرة بحثًا عن الفوز أيضًا، سنفعل كل شئ في المباراتين من أجل حسم بطاقة التأهل».

وأوضح أبينجي: «لو لم نحسم بطاقة التأهل أمام صن داونز في المباراة القادمة، سنحاول مجددًا أمام الأهلي في القاهرة ولدينا كل الحظوظ لتحقيق ذلك».

وبسؤاله عن موقفه من خوض تجربة تدريبية في الدوري المصري، قال: «لما لا، سأرحب بذلك بكل تأكيد، لا أعلم محطتي القادمة بعد الحلال لكن مصر دولة كبيرة في كرة القدم وسأكون فخورًا للعمل في مصر».