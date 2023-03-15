 وكالة الطاقة الذرية: اختفاء أسطوانات تحوي 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا - بوابة الشروق
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وكالة الطاقة الذرية: اختفاء أسطوانات تحوي 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 8:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 9:08 م

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان، اليوم الأربعاء، أنها فتشت موقعاً معلنًا في ليبيا به تركيزات لليورانيوم الخام.

وذكر البيان أن الموقع لا يخضع حالياً لسيطرة الهيئة النووية الليبية والفحص كان مقرراً في 2022 لكنه تأجل لأسباب أمنية، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار البيان إلى أن 10 أسطوانات تحوي نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي سبق الإعلان أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه، مؤكداً أن "عدم معرفة مكان هذه المواد ربما يشكل خطراً إشعاعياً ويثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمان النووي".

ومن المقرر أن تجري وكالة الطاقة الذرية مزيداً من إجراءات التحقق لاستيضاح ملابسات إزالة هذه المواد وموقعها الحالي، بحسب البيان.

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