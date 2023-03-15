رئيس يويفا: يجب عدم السماح للأندية باستضافة مباريات في حالة منع جماهير الفريق الزائر من الحضور

قال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إنه ينبغي عدم السماح للأندية باستضافة مباريات الكؤوس الأوروبية على ملاعبها في المستقبل إذا لم يسمح لجماهير الفرق الزائرة بحضور تلك اللقاءات.

وأضاف سيفرين لشبكة "زد.دي.أف" إنه يقف في صف فريق آينتراخت فرانكفورت الذي تم حرمان جماهيره من حضور المباراة أمام نابولي المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في إياب دور الـ16 ، بمرسوم من محافظة نابولي.

وبموجب قواعد يويفا، فإن الأندية المضيفة يجب أن تتيح 5 % من التذاكر للجماهير الزائرة، وقال سيفرين إنهم سيقوموا الآن بتحديث القواعد وفقا لهذا.

وتابع: " يجب أن نقول إنه لو حدث شيئا مثل هذا، فإن المباراة لن تلعب هناك، إنه شيء بسيط، يجب أن نغير القواعد".

وأردف :" من غير المقبول أن تقرر السلطات الإيطالية عدم السماح بحضور الجماهير الألمانية، هذا الوضع لا يحتمل، يجب أن نفعل شيئا سريعا بشأن هذا لأن قرار السلطات غير صحيح على الإطلاق".

واعترف نادي آينتراخت فرانكفورت بأن مشجعي الفريق سيتواجدون داخل استاد نابولي الإيطالي وحوله خلال المباراة وذلك رغم الحظر.

وكانت السلطات في نابولي قد حظرت عملية بيع التذاكر لمشجعي فرانكفورت بسبب مخاوف أمنية بعد المناوشات التي شهدتها مباراة الذهاب في فبراير الماضي، والتي انتهت بفوز نابولي 2 / صفر.

وكان مشجعو الفريق الإيطالي قد تعرضوا لهجوم في فرانكفورت على هامش مباراة الذهاب.