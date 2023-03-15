إعلام إيراني: مسئول بارز يزور دولة عربية خلال أسبوع لتسویة ملفات أمنیة واقتصادیة

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن أمین المجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، سيزور أحد البلدان العربیة في المنطقة قبل نهایة العام الإيراني الجاري (ینتهي 20 مارس الجاري).

وأفادت وكالة "نور نيوز"، التابعة لمجلس الأمن القومي في إيران، بأن شمخاني سيزور خلال أسبوع دولة عربية، مؤكدة أن الزيارة تهدف إلی لقاء کبار مسئولي تلك الدولة، وتسویة عدة ملفات أمنیة واقتصادیة مهمة، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان السعودية وإيران، الجمعة الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.

وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأوضح البيان أنه من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين، كما أشار البيان إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 - 2022.

كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة الصين على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.