صحيفة: الحظر الأمريكي على واردات توربينات الغاز الروسي قد يمثل مشكلة لشركة جازبروم



ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن الحظر الأمريكي، المفروض على الواردات من توربينات الغاز الروسي، في أواخر فبراير الماضي، ربما يمثل مشكلة لصيانة محطات الضواغط في خطوط أنابيب رئيسية في شركة "جازبروم" ومصنع "سخالين" للغاز الطبيعي المسال، وذلك نقلا عن مصادر لم تكشف عنها.

ويتم إنتاج بعض معدات الضخ الرئيسية في خطوط أنابيب رئيسية لشركة "جازبروم"، مثل "باور أوف سيبيريا" و"ترك ستريم" و"بوفانينكوفو-أوختا"، في روسيا، تحت تراخيص من "بيكرهيوز" ولا يمكن استبدالها بالكامل بمثيلاتها الروسية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتشتري شركات طاقة روسية توربينات غربية مستعملة وقطع غيار لها، وتتطلع لشركات تصنيع التوربينات في الهند والصين.

وتهدف روسيا أيضا إلى بدء إنتاج ثمانية توربينات رئيسية، سنويا، اعتبارا من عام 2025.

وأعربت روسيا في ديسمبر الماضي عن اهتمامها بالتعاون مع إيران، فيما يتعلق بتوربينات الغاز.