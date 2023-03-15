قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار تلاشت تمامًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنها مستمرة على وسط وجنوب سيناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن فرص الأمطار خفيفة غدًا الأربعاء، على السواحل الشمالية فقط، منوهًا أن البلاد تشهد ارتفاعًا في الحرارة، اعتبارًا من يوم الخميس.

وذكر أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 25 و26 يوم الخميس، لافتًا إلى أن البلاد تتأثر بنشاط رياح مثير للرمال والأتربة.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الهيئة لا تنصح بتخفيف الملابس؛ لأن الفترة الحالية تتسم بتقلبات الجوية، قائلًا إن الحرارة قد تعود الحرارة للانخفاض مرة أخرى، يوم السبت.

ونصح المواطنين بمتابعة النشرات والتحذيرات الجوية الصادرة عن الهيئة، حتى يتمكنوا من تحديد نوعية الملابس التي يرتدونها صباحًا ومساء؛ مع استمرار التغير الحاد والسريع بالأحوال الجوية.