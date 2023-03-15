ميجا هاتريك هالاند يقود السيتي لإطاحة لايبزج والتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

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سجل إيرلينج هالاند خمسة أهداف (ميجا هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على لايبزج الألماني 7 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هالاند أهدافه في الدقائق 22 من ركلة جزاء و24 والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و52 و57، وأضاف إلكاي جويندوجان وكيفين دي بروين الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 49 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبعد أهدافه الخمسة، أصبح هالاند في سن الـ22 عاما و236 يوما أصغر لاعب يتخطى حاجز الـ30 هدفا في دوري الأبطال، بفارق 116 يوما عن الهداف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وبهذا الفوز تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الثمانية من البطولة، فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 7 / 1، حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا بالتعادل 1/1.

وكان مانشستر سيتي صعد لدور الـ16 بعدما تصدر المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة، فيما صعد لايبزج لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة خلف ريال مدريد الإسباني.