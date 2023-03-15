محافظ الدقهلية يوجه بضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم التكليف لجميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستعدادات استقبال شهر رمضان.

وأكد المحافظ، ضرورة العمل الجاد والمتابعة المستمرة لتوفير كل السلع الغذائية الضرورية والرمضانية واللحوم والأسماك والدواجن، موجها بضرورة تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية وفقا لخطة قطاع التموين لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى ضرورة تعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز والمنافذ لضمان الانضباط، وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير أسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات اليومية للمواطنين، ومتابعة "معارض أهلا رمضان" التي تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة تكثيف الحملات المشتركة من الصحة والتموين والطب البيطري ومباحث التموين، ومتابعة تنفيذ حملات المرور من قبل اللجنة المشكلة بقرار محافظ الدقهلية، على الأسواق والمحلات والمخازن لمتابعة الانضباط بالأسواق لحماية المستهلك من الاستغلال، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة عمل رؤساء الوحدات المحلية المستمر لإزاله الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، واستمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع القمامة بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

كما وجه المحافظ، أهمية التنسيق فيما بين الإدارة العامة للمرور، وإدارة المواقف بالمحافظة، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس، وكذا سائقي التاكسي للالتزام بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال الركاب.

ونوه المحافظ، بتنسيق رؤساء الوحدات المحلية مع قطاع الصحة لرفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة، والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، فضلا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز).

وشدد على استمرار العمل بكل قطاعات المرافق، والخدمات، والوحدات المحلية بنطاق المحافظة برئاسة مناسبة على مدار 24 ساعة، لسرعة التجاوب الفوري مع أية أعطال أو أحداث طارئة، واتخاذ إجراءات حلها فورا.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وربطها على غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة للإبلاغ عن أية طوارئ، والتجاوب معها فورا، عملا على راحة المواطنين خلال شهر رمضان.