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الكرملين ينفي مزاعم نقل العاصمة موسكو إلى عمق البلاد

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 2:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 2:07 م

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء، ما تزعمه أوكرانيا حول نقل العاصمة من موسكو إلى عمق البلاد .

وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن التصريحات حول وجود خطط مزعومة لنقل العاصمة الروسية إلى عمق البلاد والتي تروج لها أوكرانيا، عارية عن الصحة وكاذبة ولا تتوافق مع الواقع بتاتا.

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، قد تحدث في وقت سابق عن نقل العاصمة إلى عمق روسيا"، لافتا إلى أن هناك العديد من العمليات الأخرى جارية بالفعل.


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