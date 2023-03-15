تقارير تكشف موقف حارس الفيحاء من رفع دعوى قضائية ضد طارق حامد

كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية، عن موقف الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى الفيحاء، من رفع دعوى قضائية ضد طارق حامد لاعب خط وسط فريق اتحاد جدة.

ووجه طارق حامد سباب لنظيره فلاديمير حارس الفيحاء أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، في مباراة الفريقين مساء الإثنين الماضي، قبل أن يتدخل بعدها زميله أحمد حجازي لتهدئة الموقف.

وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية، إن فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء لن يرفع دعوى قضائية ضد طارق حامد، بعد مقطع الفيديو الذي حمل عبارات غير لائقه من لاعب اتحاد جدة تجاه الحارس الصربي.

وتابعت الصحيفة السعودية أن قرار الحارس الصربي، جاء بعد انتشار مقطع فيديو للاعب الدولي المصري، وهو يوجه له عبارات وألفاظ غير لائقة خلال مواجهة الفريقين.