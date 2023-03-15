الحكومة الألمانية تدعم جهود تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

أعلنت الحكومة الألمانية دعمها للجهود الرامية إلى تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من جديد.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان اليوم الأربعاء: "ندعو الحكومة الروسية إلى إتاحة هذا التمديد أيضا لأكثر من 60 يوما".

وأضافت هوفمان أن استعداد البلدين -روسيا وأوكرانيا- لتمديد الاتفاقية موضع ترحيب من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه كان ينبغي بالأساس أن تكون صادرات الحبوب متاحة بشكل دائم بالطبع.

وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت اعتزامها عدم تمديد الاتفاقية التي ينتهي العمل بها في 19 من الشهر الجاري لمدة 120 يوما، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية بل لمدة 60 يوما فقط.

يذكر أن هذه الاتفاقية كان قد تم إبرامها في صيف 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وتنص على فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، وكان قد جرى تمديدها في الخريف الماضي لمدة 120 يوما.

من جانبه، نوهت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن الأرقام الحالية تفيد بأن عدد الأشخاص الذين يعانون سوء تغذية يبلغ حاليا 345 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بزيادة بمقدار 69 مليون شخص مقارنة بعددهم قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.