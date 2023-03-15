 ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل مدغشقر إلى 34 قتيلا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل مدغشقر إلى 34 قتيلا


نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 9:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 9:02 ص

بعد يومين من غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل مدغشقر، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 34 قتيلا، وفقا للسلطات.

وقالت السلطات البحرية في مدغشقر اليوم الثلاثاء إن من بين القتلى ثلاثة أطفال.

وقد أعلنت السلطات أول أمس الأحد عن وفاة 22 مهاجرا وإنقاذ 23 شخصا آخرين.

وبحسب المعلومات الأولية، كان القارب في طريقه إلى جزيرة "مايوت" من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية.

وغالبا ما تنطلق القوارب التي تقل أشخاصا من مدغشقر من الساحل الشمالي الغربي للجزيرة. ففي فبراير الماضي، أوقف خفر السواحل قاربا على متنه 33 شخصا من مدغشقر قبالة جزيرة مايوت.


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