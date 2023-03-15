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منظمتان دوليتان تطالبان بمعاقبة منفذي الهجوم على صحفيين في أفغانستان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 10:49 ص
طلبت منظمتا "لجنة حماية الصحفيين" و"مراسلون بلا حدود"، من سلطات طالبان تحديد هويات منفذي الهجوم على صحفيين في مركز "التبيان" الثقافي بولاية "مزار شريف" شمال البلاد ومعاقبتهم.

ووصفت "لجنة حماية الصحفيين" الحادث بأنه "تذكير لموقف مؤلم" استهدف الصحفيين، مطالبة مسئولي طالبان باتخاذ إجراءات أمنية إضافية وتوفير بيئة آمنة للصحفيين، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان انفجار وقع قبل 4 أيام في مركز "التبيان" الثقافي، خلال تجمع لصحفيين، لحضور حفل توزيع الجوائز بمناسبة اليوم الوطني للصحفيين، قتل خلاله 3 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون، من بينهم 16 صحفيا.

وأعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن الهجوم.

وذكر بيان لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، "أنه لأمر مروع بشكل كبير رؤية صحفيين يتم استهدافهم، ببساطة لكونهم صحفيين، ونطالب حاكم ولاية بلخ تحديد هويات منفذي الهجوم المروع، في أقرب وقت ممكن".

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