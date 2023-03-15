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قائمة منتخب السويد لمباراتي بلجيكا وأذربيجان في تصفيات يورو 2024

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 7:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 7:59 م

كشف ياني أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد، غن القائمة التي ستخوض مباراتي بلجيكا وأذربيجان، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السويدي نظيره البلجيكي، يوم الجمعة 24 مارس الجاري، فيما سيلتقي مع منتخب أذربيجان يوم 27 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب السويد عودة المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، بعد غياب دام تسعة أشهر إثر إصابة في الركبة، حينما خرج منتخب بلاده من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر أمام المنتخب البولندي.

كما قضى مهاجم ميلان أغلب فترات  الموسم الحالي بعيدا عن الملاعب بعد خضوعه لجراحة في الركبة نهاية موسم 2021/2022 بعد فوزه باللقب مع ميلان.

وجاءت قائمة منتخب السويد كما يلي:

حراسة المرمى: فيكتور يوهانسون - كريستوفر نورفيلدت - روبن أولسن.

الدفاع: جويل أندرسون - لوديج أجوستنسين - هيلمار إيكدال - جابريل جودمنسون - إيزاك هاين - إيميل هولم - إيدفن كارتولوس - فيكتور ليندلوف- كارل ستارفيلت - فيكتور كلايسون.

خط الوسط: ألبين إيكدال - أنتوني إيلانجا - إيميل فورسبرج - صامويل جوستافسون - فيكتور جيوكريس.

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش - ألكسندر إيزاك - ياسبر كارلسون- ياسبر كالستروم - ديان كولوسفسكي - كريستوفر أولسون - روبن كوايسون - ماتياس سفنيبرج.


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