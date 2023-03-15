صغار المزارعين في ماليزيا يقدمون التماسا للاتحاد الأوروبي بشأن قواعد حماية الغابات

تجمع مئات المزارعين الماليزيين، أمام سفارة الاتحاد الأوروبي في العاصمة كوالالمبور اليوم الأربعاء، وقدموا لها التماسا يتضمن مخاوفهم بشأن القواعد الأوروبية الجديدة لحماية الغابات في العالم.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن عدة مجموعات تمثل صغار منتجي زيت النخيل والمطاط في ماليزيا تشعر بالقلق من أن تؤثر القواعد الأوروبية الجديدة على مصادر معيشتهم.



وضمت قائمة المجموعات التي قدمت الالتماس الهيئة الاتحادية لتنمية الأراضي والرابطة الوطنية لصغار المنتجين في ماليزيا، إلى جانب مزارعين من منطقة سارواك.



ووفقا للقواعد الأوروبية الجديدة ستكون الشركات التي تصدر منتجات مثل زيت النخيل ولحم الأبقار والقهوة، والمطاط إلى الاتحاد الأوروبي تأكيد أن منتجاتها لا تأتي من أراضي غابات تمت إزالتها.



وبحسب بيان لتجمع المزارعين الماليزيين، فإن القواعد الجديدة "أحادية وغير واقعية" وستمنع صغار المزارعين من الوصول إلى السوق الأوروبية.



يذكر أن ماليزيا هي ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، في حين يشكل إنتاج صغار المزارعين 40% من إجمالي إنتاجها.