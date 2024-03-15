باكستان: اكتشاف أول حالة إصابة بشلل الأطفال في عام 2024

ذكر مسئول اليوم، أن السلطات الصحية الباكستانية، اكتشفت فيروس شلل الأطفال، لدى طفل، في أول حالة إصابة بالمرض في البلاد، في عام 2024، في انتكاسة للجهود العالمية للقضاء على المرض.

وقال الطبيب شاهزاد بايج، رئيس برنامج مكافحة شلل الأطفال في باكستان إن الفيروس أصاب الأطراف السفلية لدى الطفل، الذي يبلغ 30 شهرا، في إقليم "بلوشيستان" جنوب غرب البلاد.

وكانت هذه أول حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال ، في المنطقة، منذ أكثر من عامين، مما يشكل تحديا جديدا لبرنامج القضاء على المرض، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل الأمم المتحدة و"مؤسسة جيتس".

يشار إلى أن حالات شلل الأطفال وصلت إلى ذروتها في باكستان، عند 147، في عام 2019، لكنها تراجعت لتصل إلى ست العام الماضي، مما أحيا الآمال في إمكانية القضاء على الفيروس من أحدث بؤرة عالمية، إلى جانب أفغانستان المجاورة.