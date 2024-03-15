جريفيث: نطالب بإسكات الأسلحة مع اقتراب حرب السودان من عامها الأول

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، إنه "مع اقتراب حرب السودان من عامها الأول، نطالب جميع الأطراف بإسكات الأسلحة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية".



وفي منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أضاف جريفيث، "رغم قرار مجلس الأمن الدولي الرامي إلى وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، فإن القتال مستمر".



وتابع جريفيث: "يجب على الأطراف إسكات الأسلحة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية"، وفقا لوكالة الأناضول.



وفي 6 مارس الجاري، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن السودان قد يعاني "أكبر أزمة جوع" في العالم ما لم يتوقف القتال.



​​​​​​​وفي 8 مارس الجاري، دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، في مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وأيدته 14 دولة وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، ويدعو "كل أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار".



وينص القرار على دعوة الأطراف في السودان إلى إنهاء فوري للاشتباكات خلال شهر رمضان، والحث على إيجاد حل عبر الحوار.



كما يطالب بإزالة كل المعوقات أمام وصول المساعدات الإنسانية، داعيا كل الأطراف للوفاء بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي.