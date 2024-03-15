اعترف الأديب يوسف زيدان، بكسر الصورة النمطية عن عدم بكاء الرجال، قائلا:«تعلمنا خطأ أن الرجال لا يبكون، لكني بكيت على مصر يوم اغتيال الراحل فرج فودة».

واعتبر خلال مقابلة مع برنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «CBC»مساء الخميس، أن حادثة اغتيال المفكر فرج فودة؛ فاجعة كبيرة للغاية كانت على مصر.

وكشف «زيدان» عن أمنيته التي لم تحقق في حياته، قائلا:«أن أجد امرأة أشعر معها بالطمأنينة ولم يحدث»، مؤكدا أن الوقت قد مضى على تحقيق هذه الأمنية.

وأكد أنه شعر بالطمأنينة مع أصدقائه على مدى سنوات طويلة، معتبرا أن أصدقائه كانوا بمثابة العائلة التي يثق بها ويعتمد عليها، حيث كان يأتمن أصدقائه على أي شيء.

وتابع «كانت الأمنية أن يتم هذا في المقابل النوعي»، في إشارة إلى نوعية العلاقة التي يبحث عنها مع المرأة.