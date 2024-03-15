 مصطفى بكري: احتياجات تخفيض الدولار تقدر بـ28 مليار.. وتوقعات باستقراره عند 40 جنيهًا - بوابة الشروق
الجمعة 15 مارس 2024 6:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مصطفى بكري: احتياجات تخفيض الدولار تقدر بـ28 مليار.. وتوقعات باستقراره عند 40 جنيهًا

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد شعبان
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 5:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 5:12 ص

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن احتياجات مصر لضمان تخفيض آمن لقيمة الدولار أمام الجنيه تقدر بـ 28 مليار دولار، وفقًا لتقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وأشار خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى أن هذه المبالغ ستمكن البنك المركزي من وضع إطار محدد لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه يمنع تخطيه مستويات محددة.

وأكد أن السيولة الدولارية يمكن توفيرها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع اتباع السياسة النقدية الجديدة، مشددا أن عامل الوقت سيحقق الاستقرار لسعر الصرف ويثبت السعر العادل للجنيه.

وأوضح «بكري» أن سوق النقد يحتاج إلى أسابيع قليلة للاستقرار بعد تخفيض قيمة الجنيه، موضحا أن توقعات الخبراء تشير إلى استقرار سعر الدولار بين 40 و 45 جنيهًا، لافتا إلى توقع هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، أن يستقر السعر عند 43 جنيهًا في السوقين الرسمية والموازية.

وأضاف أن التوقعات كذلك تشير إلى تراجع أسعار السلع بالأسواق بالتزامن مع تسريع الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك