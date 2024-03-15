وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من بث الأخبار الكاذبة القادمة من روسيا قبيل الانتخابات الأوروبية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الديمقراطيين في ألمانيا وأوروبا إلى الوقوف معا ضد محاولات التلاعب من جانب روسيا قبيل الانتخابات الأوروبية في 9 يونيو.

وخلال مؤتمر لكتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني حول السياسة الأوروبية، أكدت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الجمعة أنه من الواضح تماما أن "روسيا ستستخدم هذه الانتخابات الأوروبية لمعرفة مدى تأثير الأخبار الزائفة والتلاعب وتقويض الاستقرار الهجين".

وشددت على أنه "يجب على الديمقراطيين داخل الدولة، بغض النظر عن الانتماء الحزبي أن يقفوا متحدين ضدها، وهذا ما يجب أيضا على الديمقراطيين في الدول الأوروبية".

ورأت بيربوك، أنه يجب توضيح "أننا لم نتعلم فقط كيف يمكننا أن ندعم أوكرانيا عسكريا بتنسيق وتعاون مشترك من الدول الأوروبية"، وقالت إنه يتعين أيضا "القيام بأبسط" ما يمكن للديمقراطيين أن يقوموا به في حال تعرض أحدهم لهجوم "لأنه يدافع عن السلام وعن الحرية وعن الإنسانية: في هذه الحالة سنقف جميعا معا بغض النظر عن انتمائنا الحزبي".

وقالت بيربوك، محذرة، إنه في أوقات الحملات الانتخابية الساخنة لانتخابات البرلمان الأوروبي، لا ينبغي الوقوع في فخ اليمين المتطرف ويتعين الامتناع عن الانجرار وراء مناقشاتهم التي تشجع على الانقسام والطرد والعنصرية ومعاداة الوحدة الأوروبية. وطالبت بيربوك بأن "يقف الديمقراطيون معا في القضايا الأساسية لاتحادنا الأوروبي، وضد الأخبار الكاذبة".