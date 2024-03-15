خرج حسن الصباح (كريم عبد العزيز) من بيت سر السلطنة وتحولت شخصيته بصورة كبيرة عقب اصطدامه برفض ابنه الأكبر لواجبات أسندها له ليحبسه فى غرفة مظلمة حتى الصباح، وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الحشاشين".

وكان حسن الصباح وصل إلى مكانة جديدة عند نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) بعدما أسند له الأخير مهمة جديدة ممثلة فى دخول بيت سر السلطنة الذى يحتوى على أهم المعلومات عن كل شىء يتخيله فى العالم ما بين بيزنطة إلى السلاجقة والشرق الأقصي وغيرها من عوالم مثل الفاطميين أيضًا، وطلب من حسن الصباح تلخيص كل ما هو موجود أمامه.

وفي بداية الحلقة وصل حسن الصباح إلى مدينة عكا، وفيها قابل زيد بن سيحون (أحمد عيد) وأخبره بأنه سيقابل نظام الملك، وأخبره زيد أن أصبح لديهم 200 تابع سيكونون حول أصفهان، وكلهم معك فى دعوتك.

تدور أحداث العمل في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

العمل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.