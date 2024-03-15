بريطانيا: ريد بيرد تدرس بيع صحيفة تليجراف بعد حظر بريطانيا تملك جهات أجنبية منافذ إعلامية

تدرس شركة "ريد بيرد أي إم أي" بيع صحيفة التليجراف بعدما قالت الحكومة البريطانية إنها تعمل على حظر امتلاك جهات أجنبية ملكية المنافذ الإعلامية في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع، إن أدات الاستثمار وهي مشروع مشترك بين ريد بيرد كابيتال بارتنرز والدولية للاستثمارات الإعلامية، ومقرها الإمارات، منفتحة لبيع المجموعة الإعلامية.

ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد، بحسب المصدر المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية المناقشات.

ويأتي تغير الموقف في الوقت الذي يتواصل فيه تصاعد رد الفعل العنيف على صفقة على صلة بدولة الإمارات العربية للاستحواذ على حق الملكية، بعدما تعرض المقترح للهجوم في مجلس اللوردات أمس الأول يوم الأربعاء.

ورفضت ريد بيرد التعقيب، وكانت أعربت في الماضي عن "خيبة أمل شديدة" إزاء القيود المقترحة على سيطرة وسائل الإعلام الأجنبية، قائلة إنها سوف "تقيم الآن خطواتنا المقبلة، ولا تزال المصالح التجارية هي الأولوية الوحيدة".