المفوضية الأوروبية تقترح تخفيف القواعد البيئية للمزارعين بعد الاحتجاجات

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 9 حتى 15 مارس 2024

نشاط وزارة العمل في أسبوع: جولة في مواقع إنتاج الجيزة وعقود عمل لذوي همم ومنصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة

وزير الأوقاف: قواتنا المسلحة على العهد دائما في خدمة الوطن تبني وتحمي

قيادي بمستقبل وطن: رسائل السيسي طمأنة للجميع بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الريادة والتقدم في كافة المجالات