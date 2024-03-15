 المفوضية الأوروبية تقترح تخفيف القواعد البيئية للمزارعين بعد الاحتجاجات - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تقترح تخفيف القواعد البيئية للمزارعين بعد الاحتجاجات

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 مارس 2024 - 7:29 م | آخر تحديث: الجمعة 15 مارس 2024 - 7:29 م

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط للسماح لأعضاء الاتحاد الأوروبي بتخفيف القواعد البيئية للمزارعين، بعد أشهر من الاحتجاجات واسعة النطاق.

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